На Мальте спасли новую партию мигрантов

Новости мира: Вооруженные силы Мальты спасли от смерти в водах Средиземного моря более 200 мигрантов из ряда стран.

Средствами вооруженных сил Мальты в Средиземном море из двух шлюпок было спасено более 200 мигрантов, сообщает Reuters.

Все 216 человек, среди которых были беременная женщина и несколько детей, в субботу были доставлены на Мальту. Власти страны не называют их национальность.

Мальтийские спасатели после получения сообщения о тонущей шлюпке направили патрульную лодку для спасения людей, позже были подобраны мигранты и со второй лодки.

Вооруженные силы Мальты сетуют на увеличение количества мигрантов в Средиземном море из Туниса, Алжира и Ливии в основном из-за улучшения погодных условий. За последние несколько дней 12 лодок с людьми были доставлены в Лампедузу, Сицилию и Сардинию.

В пятницу береговая охрана спасла 290 мигрантов с надувных лодок близ Триполи.