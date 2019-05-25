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Выборы в Европарламент продолжаются: голосуют Литва, Мальта и Словакия

Выборы в Европарламент продолжаются: голосуют Литва, Мальта и Словакия
16:19 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: На третий день выборов в Европарламент депутатов в парламент Евросоюза выбирают граждане Литвы, Мальты и Словакии.

В ЕС сегодня третий день голосования на выборах в Европарламент - евродепутатов в субботу выбирают граждане Литвы, Мальты и Словакии. Также продолжается голосование в Чехии, где избирательные участки были открыты днем ранее, передает DW.

В 28 странах-членах ЕС за четыре дня выборов 427 млн избирателей получат возможность выбрать 751 депутата Европарламента нового созыва.

Официальные результаты во всех государствах ЕС будут опубликованы только после завершения последнего дня голосования 26 мая.

В первый день выборов, 23 мая, депутатов Европарламента выбирали граждане Великобритании и Нидерландов. По прогнозам, большинство голосов граждан Британии может получить основанная в начале 2019-го Brexit Party инициатора выхода страны из ЕС Найджела Фараджа. В Нидерландах, по данным экзит-полов, лидирует социал-демократическая партия труда, которая получила 18,4% голосов. Один из ее лидеров Франс Тиммерманс - кандидат европейских социал-демократов на пост главы Еврокомиссии.

Выборы в Европарламент: когда будут объявлены результаты

24 мая голосование проходило в Чехии и Ирландии. В последний лидируют либерально-консервативная партия "Фине Гэл" и либеральная "Фианна Фойл", отстаивающие проевропейские позиции.

В большинстве стран ЕС, в частности, в Германии, выборы состоятся в воскресенье, 26 мая. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал граждан страны активно участвовать в выборах.

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Еврокомиссия, Европарламент, Евросоюз, Выборы в Европарламент.
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