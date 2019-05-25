В Нидерландах ищут компанию-производителя медицинского каннабиса

Новости мира: Нидерланды из-за роста спроса ищут второго производителя каннабиса.

В Нидерландах ищут вторую компанию для производства медицинского каннабиса. Одна уже занимается изготовлением на официальном уровне, но из-за роста спроса Управление по контролю за лекарственным каннабисом планирует выдать вторую лицензию.

Об этом сообщает NOS.

"Первая лицензия была выдана шестнадцать лет назад. Условия, которым должен соответствовать второй производитель, будут объявлены в ближайшее время ", - говорится в сообщении.

Тендерная процедура начнется в ближайшие недели. Это будет уже вторая попытка выбрать дополнительного официального производителя. В прошлом году все пошло не по плану после жалоб на процедуру. Требования были восприняты как необоснованные.

Стоит отметить, что медицинские страховые компании не возмещают средства на лечение каннабисом.