В Раде зарегистрирован законопроект о регуляции использования каннабиса

Новости Украины: В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о медицинском каннабисе.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект "Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении фундаментального права человека на жизнь", который регулирует использование каннабиса для нужд медицины и науки.

Согласно информации на сайте ВРУ, документ зарегистрирован сегодня под номером 10313.

В списке инициаторов законопроекта - более 100 народных депутатов.

В настоящее время текст законопроекта на сайте ВР отсутствует.

Комитет Верховной Рады по правам человека совместно с общественными организациями разработал законопроект о легализации каннабиса для медицины и науки после того, как соответствующая петиция набрала необходимые для её рассмотрения 25 тысяч подписей.