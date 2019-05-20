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В Раде зарегистрирован законопроект о регуляции использования каннабиса

В Раде зарегистрирован законопроект о регуляции использования каннабиса
21:49 Пн, 20 Май 2019 Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины: В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о медицинском каннабисе.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект "Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обеспечении фундаментального права человека на жизнь", который регулирует использование каннабиса для нужд медицины и науки.

Согласно информации на сайте ВРУ, документ зарегистрирован сегодня под номером 10313.

В списке инициаторов законопроекта - более 100 народных депутатов.

В настоящее время текст законопроекта на сайте ВР отсутствует.

Зеленский рассказал о своем первом президентском указе

Комитет Верховной Рады по правам человека совместно с общественными организациями разработал законопроект о легализации каннабиса для медицины и науки после того, как соответствующая петиция набрала необходимые для её рассмотрения 25 тысяч подписей. 

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Все по теме:

Верховная Рада, Законопроект, Марихуана, Медицинский каннабис.
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