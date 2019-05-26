Выборы в Европарламент: в Польше предположительно проголосуют 67% граждан

Новости мира: В Польше на выборах в Европарламент готовы поучаствовать 67% граждан.

В голосовании на выборах Европарламента, которое состоится сегодня, 26 мая, готовы принять участие 67% граждан Польши.

Об этом сообщает Радио Польша.

“67% поляков намерены голосовать на выборах в Европарламент. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром исследования общественного мнения. Это самый высокий процент, начиная с февраля”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе предыдущего опроса, проведенного в апреле, свое участие в голосовании 26 мая подтвердили 60% поляков, в марте этот показатель был на уровне 58%.

Впрочем, эти цифры могут не соответствовать реальным показателям, предупреждают социологи. В Центре исследования общественного мнения напоминают, что в последнем опросе перед выборами в Европарламента в 2014 году о желании участвовать в голосовании заявили 40% респондентов, но фактическая явка составила лишь 23,83%.