В центре Бордо произошел пожар

Новости мира: В центре Бордо возник пожар, несколько домов охватил огонь.

Более 100 пожарных были мобилизованы для тушения пожара в нескольких зданиях в центре города Бордо.

Об этом в субботу сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, пожар возник в 17:00 (18:00 по киевскому времени) на втором этаже одного из зданий в центре и быстро перебрался на другие строения, из которых были эвакуированы люди.

“На данный момент рано говорить о пострадавших”, — сообщили пожарные. Происхождение огня пока также остается неизвестным. Район происшествия оцеплен полицией.

Напоминаем, что президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу подтвердил свои слова о том, что собор Парижской богоматери возможно восстановить после пожара всего за пять лет.