Страны Евросоюза продолжают выбирать Европарламент

Новости мира: В воскресенье, 26 мая, граждане 21 страны Евросоюза голосуют на выборах в Европейский парламент.

В Европейском Союзе в воскресенье начался четвертый и последний день голосования на выборах в Европейский парламент.

Об этом сообщает DW.

"В воскресенье, 26 мая, свои голоса за евродепутатов смогут отдать граждане 21 страны-члена Евросоюза. В частности, голосование в Германии, которая имеет наибольшее количество представителей в Европарламенте - 96 - начинается в восемь часов утра. Здесь избирать депутатов Европарламента имеют право 64,8 миллиона избирателей, из которых 3,9 миллиона - граждане других стран ЕС", - говорится в сообщении.

Кроме того, выборы состоятся в Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Италии, Эстонии, Финляндии, Греции, Литве, Люксембурге, Польше, Португалии, Румынии, Словении, Венгрии, Франции, Хорватии, Швеции и на Кипре. Последними закроются избирательные участки в Италии - в 23:00.

За прошлые три дня выборы уже состоялись в Великобритании, Нидерландах, Ирландии, Чехии, Латвии, на Мальте и в Словакии. Выборы в Евросоюзе начались 23 мая. В целом право голоса в 28 странах-членах ЕС имеют 427 миллионов человек.

На выборах должны избрать 751 евродепутата. За каждой из 28 стран-членов зарезервировано четкое количество мест в ЕС. Больше всего их в Германии (96), Франции (74), Италии и Великобритании (по 73). Небольшие страны, такие как Кипр, Люксембург и Мальта, имеют лишь по шесть евродепутатов.

Когда Великобритания выйдет из состава ЕС, количество членов Европарламента сократится до 705. Тогда британские места будут распределены между другими странами Франция и Испания получат еще по пять мандатов, Италия и Нидерланды - по три, Ирландия - два, а еще девять стран - по одному. Германия не получит дополнительных мест, поскольку 96 мест - это максимально возможное количество евродепутатов для страны-члена ЕС.