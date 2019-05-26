Скачать
Воскресенье, 26.05.2019
Страны Евросоюза продолжают выбирать Европарламент
Выборы в Европарламент: голосует 21 страна
В супермаркете Киева мужчина пытался задушить ребенка
В супермаркете Киева мужчина пытался задушить ребенка
Хэйни эффектно нокаутировал Морана (Видео)
Хэйни эффектно нокаутировал Морана (Видео)
Приметы и обряды на 26 мая - День Лукерьи Комарницы
Приметы и обряды на 26 мая - День Лукерьи Комарницы

Страны Евросоюза продолжают выбирать Европарламент

Страны Евросоюза продолжают выбирать Европарламент
11:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В воскресенье, 26 мая, граждане 21 страны Евросоюза голосуют на выборах в Европейский парламент.

В Европейском Союзе в воскресенье начался четвертый и последний день голосования на выборах в Европейский парламент.

Об этом сообщает DW.

"В воскресенье, 26 мая, свои голоса за евродепутатов смогут отдать граждане 21 страны-члена Евросоюза. В частности, голосование в Германии, которая имеет наибольшее количество представителей в Европарламенте - 96 - начинается в восемь часов утра. Здесь избирать депутатов Европарламента имеют право 64,8 миллиона избирателей, из которых 3,9 миллиона - граждане других стран ЕС", - говорится в сообщении.

Кроме того, выборы состоятся в Австрии, Бельгии, Болгарии, Дании, Испании, Италии, Эстонии, Финляндии, Греции, Литве, Люксембурге, Польше, Португалии, Румынии, Словении, Венгрии, Франции, Хорватии, Швеции и на Кипре. Последними закроются избирательные участки в Италии - в 23:00.

За прошлые три дня выборы уже состоялись в Великобритании, Нидерландах, Ирландии, Чехии, Латвии, на Мальте и в Словакии. Выборы в Евросоюзе начались 23 мая. В целом право голоса в 28 странах-членах ЕС имеют 427 миллионов человек.

Выборы в Европарламент: По предварительным данным, лидируют еврооптимисты

На выборах должны избрать 751 евродепутата. За каждой из 28 стран-членов зарезервировано четкое количество мест в ЕС. Больше всего их в Германии (96), Франции (74), Италии и Великобритании (по 73). Небольшие страны, такие как Кипр, Люксембург и Мальта, имеют лишь по шесть евродепутатов.

Когда Великобритания выйдет из состава ЕС, количество членов Европарламента сократится до 705. Тогда британские места будут распределены между другими странами Франция и Испания получат еще по пять мандатов, Италия и Нидерланды - по три, Ирландия - два, а еще девять стран - по одному. Германия не получит дополнительных мест, поскольку 96 мест - это максимально возможное количество евродепутатов для страны-члена ЕС.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Еврокомиссия, Европарламент, Евросоюз, Выборы в Европарламент.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 26 мая 2019: все знаки Зодиака
02 Захват в Керченском проливе: суд разрешил задержать четырех генералов РФ
03 Постпред Украины призвал власти РФ выполнить решение Трибунала ООН
04 Паводок на Закарпатье: Названа предварительная сумма убытков
05 Тилль Линдеманн посвятил песню "DIAMANT" Светлане Лободе (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Ливии из плена освободили двух журналистов
В Ливии из плена освободили двух журналистов
Киев сегодня празднует День города
Киев сегодня празднует День города
Солнце и грозы разделят страну: синоптики рассказали, где пройдут дожди
Прогноз погоды: солнце и грозы разделят страну
Рецепт дня: оякодон (японский омлет с рисом и курицей)
Рецепт дня: оякодон (японский омлет с рисом и курицей)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь