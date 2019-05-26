В Германии двухмоторный самолет с пассажирами застрял на дереве

Новости мира: На западе Германии двухместный самолет Tecnam-92 с двумя пассажирами застрял в кроне дерева на высоте около 10 метров, пострадавших нет.

В коммуне Хольцвиккеде, в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии двухместный самолет Tecnam-92 застрял в кроне дерева.

В момент инцидента на борту находилось два человека: 56-летний пилот и его спутница. По предварительной информации, они не пострадали, но были вынуждены провести некоторое время в перевернутом состоянии.

Отмечается, что двухместный самолет застрял на высоте приблизительно 10 метров. Вероятной причиной того, что он застрял на дереве стали сильные порывы ветра.

По словам владельца самолета, ущерб транспортного средства из-за неудачного приземления оценивается в 130 тысяч евро.

Напомним, в аэропорту Мандалая 12 мая пассажирский лайнер Embraer 190 Национальной авиакомпании Мьянмы совершил жесткую посадку. Кадры инцидента и последующей эвакуации пассажиров появились в Сети. По данным СМИ, на борту самолета находились 82 пассажира и семь членов экипажа. В результате происшествия никто не пострадал. Пилот воздушного судна рассказал, что у самолета не открылось переднее шасси. В итоге он сел с использованием только заднего шасси.