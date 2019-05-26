Бельгия выбирает европейский и местный парламенты

Новости мира: Более 8 млн бельгийцев в воскресенье выбирают своих кандидатов на выборах в Европарламент.

В Бельгии в воскресенье одновременно с выборами в Европарламент проходят парламентские и местные выборы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

Голосование продлится до 14:00 на большинстве участков, электронное голосование - до 16:00.

Право голоса имеют 8 млн граждан, они выбирают 150 депутатов Палаты представителей, а также - федеральные и местные парламенты в Валлонии, Фландрии и Брюссельском регионе.

По прогнозам, результат голосования вряд ли позволит премьер-министру Шарлю Мишелю остаться во главе его правоцентристского правительства.

Бельгия фактически проводит два отдельных голосования в голландском и франкоговорящем регионах без национальных партий, после чего каким-то образом придется объединить федеральное правительство.

Согласно опросам, на юге в Валлонии преимущество будут иметь левые партии, а либеральное Реформистское движение (MR) Мишеля теряет места как в Валлонии, так и в Брюсселе.

Правоцентристский Новый фламандский альянс (N-VA), как ожидается, получит наибольшее количество голосов во Фландрии.