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Столтенберг о кибератаках: РФ целенаправленно вмешивается в наши демократии

Столтенберг о кибератаках: РФ целенаправленно вмешивается в наши демократии
15:31 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: НАТО помогает Евросоюзу бороться с российскими кибератаками во время выборов в Европарламент.

Москва вмешивается в западные демократии, в том числе с помощью кибератак, противостоять которым в Европе помогает НАТО.

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в интервью изданию Welt am Sonntag.

«Россия целенаправленно вмешивается в наши демократии, особенно в выборы путем дезинформации и кибератак… НАТО и ЕС обмениваются информацией о вредоносном программном обеспечении и кибератаках в режиме реального времени, а также предпринимаются совместные усилия для предотвращения дезинформационных кампаний в Сети», - рассказал Столтенберг накануне объявления результатов выборов в Европейский парламент.

В частности, по его словам, группа экспертов НАТО в сфере цифровых технологий встретилась со специалистами ЕС всего несколько недель назад, чтобы обсудить «конкретные меры по предотвращению киберугроз и дезинформации в контексте европейских выборов».

Говоря о России, Столтенберг отметил, что двуединый подход в отношениях с РФ - диалог и сдерживание – в тупике в течение целого ряда лет. Президент РФ Владимир Путин тем временем все чаще использует ядерную угрозу как часть своей стратегии.

Ядерная угроза РФ вынудила НАТО принять новую военную стратегию

В этом контексте генсек НАТО напомнил о том, что новые крылатые ракеты SSC-8, оснащенные ядерным оружием и имеющие радиус действия до 2500 километров, являются «вопиющим нарушением Договора о РСМД». Столтенберг призвал Москву «немедленно уничтожить крылатые ракеты SSC-8 и, таким образом, выполнить договор ДРСМД», о намерении выйти из которого объявили США.

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Все по теме:

НАТО, РФ, Йенс Столтенберг, Альянс, Кибератаки, Киберугроза.
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