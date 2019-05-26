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Израиль возмутился предупреждениями в Германии о ношении кипы

Израиль возмутился предупреждениями в Германии о ношении кипы
15:51 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости мира: Президента Израиля повергли в шок заявления правительства Германии об опасности ношения кипы.

Президент Израиля Реувен Ривлин считает, что предупреждение евреев в Германии об опасности ношения кипы является "капитуляцией перед антисемитизмом".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Так Ривлин отреагировал на заявление уполномоченного правительства Германии по борьбе с антисемитизмом Феликса Кляйна, который ранее предупредил об опасности носить кипу в стране.

По данным МВД Германии, в прошлом году количество преступлений на фоне антисемитизма выросло на 20% - до 1799. При этом в 9 из 10 случаев в преступлениях виноваты сторонники праворадикальной идеологии.

По словам Кляйна, некоторые преступления также совершают мусульмане, которые "смотрят арабские телеканалы, где представлен негативный образ Израиля и евреев".

Президент Израиля отметил, что замечания Кляйна "повергли его в шок".

"Мы никогда не подчинимся, никогда не опустим наш взгляд, никогда не будем реагировать на антисемитизм с чувством поражения. Ожидаем и требуем, чтобы наши союзники действовали так же", - сказал президент Израиля.

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Он также отметил ответственность германских властей за безопасность евреев в стране.

"Ответственность за благосостояние, свободу и право исповедовать религию каждого члена немецкой еврейской общины несет немецкое правительство и его правоохранительные органы", - подчеркнул Ривлин.

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Германия, Израиль, Реувен Ривлин, Кипа.
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