Стало известно, кто передал скандальное видео Штрахе прессе Австрии

Новости мира: СМИ выяснили, кто передал прессе скандальное видео с экс-вице-канцлером Австрии Штрахе, из-за чего разгорелся политический скандал.

Немецкий телеканал ZDF сообщил в воскресенье, что скандальное видео с экс-вице-канцлером Австрии и россиянкой немецким изданием Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung передала арт-группа из Германии.

Как сообщили в программе ZDF "Frontal21", в публикации видео ключевую роль сыграла противоречивая художественная группа "Центр политической красоты", информирует "Европейская правда".

Именно эта художественная группа, как утверждается, приобрела видео и передала его немецким СМИ. Впрочем, у кого купили записи и за какую сумму - не известно. Также до сих пор не известно, кто устроил засаду со скрытыми видеокамерами для экс-вице-канцлера Штрахе.

"Центр политической красоты" публично не комментировал эту информацию. Немецкий таблоид Bild сообщил, что связался со средой группы и там эту новость назвали "полной ерундой". Участники группы заявили, что не платили за видео, а получили его заранее, "как и кое-кто другой".

Напомним, обнародование видео привело к политическому кризису в Австрии. 19 мая было объявлено о проведении досрочных выборов в сентябре из-за распада правительственной коалиции. Точная дата выборов пока неизвестна.