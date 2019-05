В Великобритании ураган "Ханна" "откопал" доисторический лес

На юго-западе Великобритании в Уэльсе после мощного урагана с моря отошла вода и появился доисторический лес. По подсчетам, он находился погребенным под песком и водой на протяжении более 4,5 тысячи лет.

Отмечается, что в результате урагана "Ханна" море отступило от берега и из-за этого обнажились залежи торфа. В последствии оказалось, что под торфом находились деревья. Предположительно, их стало видно в следствие того, что торф развеяло ветром.

Известно, что окаменевшие деревянные останки можно увидеть между селами Борт и Инислас в графстве Кередигион.

Storm Hannah uncovers 'sunken' underwater forest:

"The forest has become associated with a C17th myth of a sunken civilization known as 'Cantre'r Gwaelod', or the 'Sunken Hundred'. It is believed the area was once protected by floodgates."https://t.co/O5VMb0bqHd#wales #folklore pic.twitter.com/5fXJTRRvT1

