В Великобритании ураган "Ханна" "откопал" доисторический лес

Новости мира: В Уэльсе после урагана "Ханна" из воды появился доисторический лес, находившийся под песком и водой свыше 4,5 тысячи лет.

На юго-западе Великобритании в Уэльсе после мощного урагана с моря отошла вода и появился доисторический лес. По подсчетам, он находился погребенным под песком и водой на протяжении более 4,5 тысячи лет.

Отмечается, что в результате урагана "Ханна" море отступило от берега и из-за этого обнажились залежи торфа. В последствии оказалось, что под торфом находились деревья. Предположительно, их стало видно в следствие того, что торф развеяло ветром.

Известно, что окаменевшие деревянные останки можно увидеть между селами Борт и Инислас в графстве Кередигион.

Storm Hannah uncovers 'sunken' underwater forest:

"The forest has become associated with a C17th myth of a sunken civilization known as 'Cantre'r Gwaelod', or the 'Sunken Hundred'. It is believed the area was once protected by floodgates."https://t.co/O5VMb0bqHd#wales #folklore pic.twitter.com/5fXJTRRvT1 — Mark Rees (@reviewwales) 26 мая 2019 г.

Легенды гласят, что эти земли когда-то были плодородными и именно здесь были расположены поселки. Также, согласно местным легендам, эту землю неоднократно затапливало море, в частности в 6-м веке затопило 16 поселков. А уже в 18 веке появился миф о погибшей под водой цивилизации, которую называли "Затонувшей сотней". В легенде говорится, что поселения страны основали на плодородной земле, которую защитили от наводнений шлюзами и дамбами.

Напомним, в прошлом году в Шотландии один из местных водопадов был вынужден течь в другую сторону, когда на регион обрушился шторм "Каллум". Явление было зафиксировано на острове Скай (западная часть Шотландии). Небольшой ролик привлек большое общественное внимание. Пользователи были шокированы силой ветра, порывы которого даже водопад заставили развернуться в противоположную сторону.Отметим, что такое явление наблюдается на Британских островах нередко и всегда связано с мощными циклоническими вихрями.