Скачать
Воскресенье, 26.05.2019
Зеленский: Поддержка украинского кинопроизводства - одна из приоритетных задач
Зеленский: Поддержка украинского кинопроизводства - одна из приоритетных задач
Официальный экзит-пол выборов в Европарламент: кто лидирует на выборах
Официальный экзит-пол выборов в Европарламент: кто лидирует на выборах
Финляндия стала чемпионом мира по хоккею, обыграв Канаду
Финляндия стала чемпионом мира по хоккею, обыграв Канаду
Идеальная мама: Лилия Ребрик показала, как нужно отдыхать с семьей
Идеальная мама: Лилия Ребрик показала, как нужно отдыхать с семьей

СМИ: В Польше сгорел автобус, перевозивший украинцев

СМИ: В Польше сгорел автобус, перевозивший украинцев
23:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости мира: В ночь на воскресенье в Польше сгорел автобус, 70 украинцев эвакуированы.

Автобус, следовавший из Киева в Прагу, полностью сгорел в ночь на воскресенье на автостраде А4 в Польше возле г.Альверня (Малопольское воев.), 70 граждан Украины были эвакуированы, сообщил польский телеканал TVN24.pl.

"Был сожжен автобус из Киева в Прагу, это был украинский перевозчик. На борту находились 70 граждан Украины, все были эвакуированы из транспорта и ни с кем ничего не случилось", – цитирует заявление сотрудник таможни Краковской дорожной комиссии сайт телеканала в воскресенье.

Как добавил дежурный, пожар начался в двигателе, и автобус сгорел полностью и прожег дыру в асфальте.

Пожарные ликвидируют огонь на маслозаводе в Кировоградской области

После инцидента правая полоса движения в направлении Катовице была заблокирована. Как сказал дежурный, на этом участке трассы необходимо будет положить новый асфальт.

"Эвакуированные пассажиры были доставлены на стоянку МОТ (комната обслуживания пассажиров), откуда им был предоставлен запасной транспорт", – сказано в сообщении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пожар, Польша, Автобус, Альверня.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 26 мая 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 26 мая - День Лукерьи Комарницы
03 Поздравления с днем рождения с приколом на 26 мая
04 Захват в Керченском проливе: суд разрешил задержать четырех генералов РФ
05 Динамо вырвало победу у Львова на последних минутах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Сегодня пятая годовщина начала боев за Донецкий аэропорт
Сегодня пятая годовщина начала боев за Донецкий аэропорт
Помощник Зеленского в понедельник посетит Закарпатье
Помощник Зеленского в понедельник посетит Закарпатье
Солнце и грозы разделят страну: синоптики рассказали, где пройдут дожди
Прогноз погоды: солнце и грозы разделят страну
Смелая красотка: Дарья Астафьева устроила опасную фотосессию на крыше
Смелая красотка: Дарья Астафьева устроила опасную фотосессию на крыше
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь