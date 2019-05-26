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Пожарные ликвидируют огонь на маслозаводе в Кировоградской области

Пожарные ликвидируют огонь на маслозаводе в Кировоградской области
18:42 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: На Кировоградщине в результате пожара повреждено здание маслозавода.

Сегодня в Кировоградской области горел маслозавод и склад сырья. Об этом УНН сообщили в УДСНС облаcти.

"Сегодня в воскресенье, 26 мая, в 12.05, в службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в помещение бывшей фермы, где размещался маслозавод и склад сырья (20 тонн семян и 15 тонн жмыха) в с. Хащеватое Гайворонского района", - говорится в сообщении.

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Спасатели по прибытию установили, что горит около 1400 м2 кровли здания. Пожар локализован в 13:23. К ликвидации пожара привлечено 19 человек личного состава, 4 ед. техники 21-й и 26-й Государственных пожарно-спасательных частей городов Гайворон и Благовещенское и местная пожарная команда с. Завалье Гайворонского района.

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Пожар, Завод, Кировоградская область, ГСЧС.
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