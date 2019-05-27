Скачать
Понедельник, 27.05.2019
Выборы в Европарламент: Окончательные результаты
Выборы в Европарламент: Окончательные результаты
"Мирные переговоры" по Венесуэле: Гуайдо заявил, что диалог с Мадуро не ведется
"Мирные переговоры" по Венесуэле: Гуайдо заявил, что диалог с Мадуро не ведется
Финляндия стала чемпионом мира по хоккею, обыграв Канаду
Финляндия стала чемпионом мира по хоккею, обыграв Канаду
Идеальная мама: Лилия Ребрик показала, как нужно отдыхать с семьей
Идеальная мама: Лилия Ребрик показала, как нужно отдыхать с семьей

Выборы в Европарламент: Окончательные результаты

Выборы в Европарламент: Окончательные результаты
02:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: В Европарламенте объявили результаты выборов.

В пресс-центре Европарламента объявили окончательные результаты Европейских выборов после закрытия всех избирательных участков в странах Евросоюза.

На основе результатов выборов голоса распределились следующим образом (количество депутатских мест):

  • EPP – 178 (Европейская народная партия)
  • S&D – 152 (Прогрессивный Альянс Социалистов и Демократов)
  • ALDE&R – 108 (Альянс либералов и демократов для Европы)
  • Greens/EFA – 67 (Группа Зеленых/Европейский свободный Альянс)
  • ECR – 61 (Группа европейских консерваторов и реформистов)
  • GUE/NGL – 39 (Конфедеративная группа Европейских объединенных левых – Нордических зеленых левых)
  • EFDD – 53 (Европа свободы и прямой демократии)
  • ENF – 55 (Группа Европы наций и свободы)
  • NI – 7 (депутаты, не присоединившиеся к другим политсилам)

Официальный экзит-пол выборов в Европарламент: кто лидирует на выборах

Еще 31 депутат не принадлежит ни к одной политической группы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Европарламент, Выборы в ЕП.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гройсман о политике Порошенко: Я считаю, что мы просто разные
02 Динамо вырвало победу у Львова на последних минутах
03 Военные дипломаты ОБСЕ в зоне ООС получили доказательств присутствия РФ
04 Гройсман в Раде будет настаивать на принятии своей отставки
05 Что-то пошло не так: Spice Girls дали неудачный концерт после воссоединения
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Бои за Триполи: Хафтар обещает продолжать наступление
Бои за Триполи: Хафтар обещает продолжать наступление
Помощник Зеленского в понедельник посетит Закарпатье
Помощник Зеленского в понедельник посетит Закарпатье
Президентские выборы в Литве: Стало известно имя победителя
Президентские выборы в Литве: Стало известно имя победителя
Смелая красотка: Дарья Астафьева устроила опасную фотосессию на крыше
Смелая красотка: Дарья Астафьева устроила опасную фотосессию на крыше
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь