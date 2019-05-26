Официальный экзит-пол выборов в Европарламент: кто лидирует на выборах

Новости мира: Партия действующего премьера Нидерландов занимает второе место на выборах в Европарламент.

Консервативно-либеральная ”Народная партия за свободу и демократию” действующего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте занимает второе место на выборах в Европейский парламент.

Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола от социологической компании Kantar, опубликованные на сайте Европарламента.

В частности, социал-демократическая Партия труда (PvdA) набирает 18,1%, консервативно-либеральная ”Народная партия за свободу и демократию” - 15%, христианско-демократическая партия ”Христианско-демократический призыв” - 12,3%, консервативная евроскептическая партия ”Форум за демократию” - 11%, партия ”Зеленые левые” - 10,5%, христианско-демократическая политическая партия ”Христианский союз - Реформистская политическая партия” - 7,9% и социал-либеральная партия ”Демократы - 66”. Другие партии набирают менее 5%.

В целом от Нидерландов в Европарламент будет избрано 26 депутатов.

Партия действующего канцлера Австрии Себастьяна Курца ”Австрийская народная партия” лидирует на выборах в Европейский парламент.

Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола от социологической компании Kantar, опубликованные на сайте Европарламента.

В частности, правоцентристская партия ”Австрийская народная партия” набирает 34,5%, Социал-демократическая партия Австрии - 23,5%, правая националистическая пророссийская партия ”Австрийская партия свободы” - 17,5%, Партия Зеленых - 13,5% и либеральная партия ”NEOS - Новая Австрия и Либеральный форум” - 8%. Другие партии набирают менее 2%.

В целом от Австрии будет избрано 18 депутатов в Европарламент.

В частности, в настоящее время политическая группа ”Европейская народная партия” от Австрии получит 7 депутатов, политическая группа ”Прогрессивный альянс социалистов и демократов” - 5, крайне правые националисты ”Европа наций и свободы” - 3, политическая группа ”Зеленые - Европейский свободный альянс” - 2, политическая группа ”Альянс либералов и демократов за Европу” - 1.

Партия действующего премьер-министра Ирландии Лео Варадкара ”Фине Гэл” лидирует на выборах в Европейский парламент.

Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола от социологической компании Kantar, опубликованные на сайте Европарламента.

В частности, консервативная партия ”Фине Гэл” набирает 29%, центристская партия ”Фианна Файл”, Партия Зеленых и партия ”Независимых” по 15%, партия ”Шинн Фейн” - 13%. Другие партии набирают менее 4%.

В целом от Ирландии будет избрано 11 депутатов в Европарламент.

Сейчас политическая группа ”Европейская народная партия” и политическая группа ”Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера” получат от Ирландии по 4 депутата, политическая группа ”Зеленые - Европейский свободный альянс” - двух и политическая группа ”Альянс либералов и демократов за Европу ”- одного.

В настоящее время политическая группа ”Альянс либералов и демократов за Европу” должна получить от Нидерландов 6 депутатов, политическая группа ”Прогрессивный альянс социалистов и демократов” - 5 депутатов, политическая группа евроскептиков ”Европейские консерваторы и реформисты” - 5, политическая группа ”Европейская народная партия” - 4, политическая группа ”Зеленые - Европейский свободный альянс” - 3, ”Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера” - 1, крайне правые националисты ”Европа наций и свобод” - одного и еще одного депутат от партии, которая не ассоциировала себя ни с одной политической группой.