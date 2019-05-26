Скачать
Воскресенье, 26.05.2019
Военные дипломаты ОБСЕ в зоне ООС получили доказательств присутствия РФ
Военные дипломаты ОБСЕ в зоне ООС получили доказательств присутствия РФ
Официальный экзит-пол выборов в Европарламент: кто лидирует на выборах
Официальный экзит-пол выборов в Европарламент: кто лидирует на выборах
Свитолина обыграла Винус Уильямс на старте Ролан Гаррос
Свитолина обыграла Винус Уильямс на старте Ролан Гаррос
Идеальная мама: Лилия Ребрик показала, как нужно отдыхать с семьей
Идеальная мама: Лилия Ребрик показала, как нужно отдыхать с семьей

Официальный экзит-пол выборов в Европарламент: кто лидирует на выборах

Официальный экзит-пол выборов в Европарламент: кто лидирует на выборах
21:01 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Партия действующего премьера Нидерландов занимает второе место на выборах в Европарламент.

Консервативно-либеральная ”Народная партия за свободу и демократию” действующего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте занимает второе место на выборах в Европейский парламент.

Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола от социологической компании Kantar, опубликованные на сайте Европарламента.

В частности, социал-демократическая Партия труда (PvdA) набирает 18,1%, консервативно-либеральная ”Народная партия за свободу и демократию” - 15%, христианско-демократическая партия ”Христианско-демократический призыв” - 12,3%, консервативная евроскептическая партия ”Форум за демократию” - 11%, партия ”Зеленые левые” - 10,5%, христианско-демократическая политическая партия ”Христианский союз - Реформистская политическая партия” - 7,9% и социал-либеральная партия ”Демократы - 66”. Другие партии набирают менее 5%.

Выборы в Европарламент: По предварительным данным, лидируют еврооптимисты

В целом от Нидерландов в Европарламент будет избрано 26 депутатов.

Партия действующего канцлера Австрии Себастьяна Курца ”Австрийская народная партия” лидирует на выборах в Европейский парламент.

Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола от социологической компании Kantar, опубликованные на сайте Европарламента.

В частности, правоцентристская партия ”Австрийская народная партия” набирает 34,5%, Социал-демократическая партия Австрии - 23,5%, правая националистическая пророссийская партия ”Австрийская партия свободы” - 17,5%, Партия Зеленых - 13,5% и либеральная партия ”NEOS - Новая Австрия и Либеральный форум” - 8%. Другие партии набирают менее 2%.

В целом от Австрии будет избрано 18 депутатов в Европарламент.

В частности, в настоящее время политическая группа ”Европейская народная партия” от Австрии получит 7 депутатов, политическая группа ”Прогрессивный альянс социалистов и демократов” - 5, крайне правые националисты ”Европа наций и свободы” - 3, политическая группа ”Зеленые - Европейский свободный альянс” - 2, политическая группа ”Альянс либералов и демократов за Европу” - 1.

Партия действующего премьер-министра Ирландии Лео Варадкара ”Фине Гэл” лидирует на выборах в Европейский парламент.

Об этом свидетельствуют результаты экзит-пола от социологической компании Kantar, опубликованные на сайте Европарламента.

В частности, консервативная партия ”Фине Гэл” набирает 29%, центристская партия ”Фианна Файл”, Партия Зеленых и партия ”Независимых” по 15%, партия ”Шинн Фейн” - 13%. Другие партии набирают менее 4%.

В целом от Ирландии будет избрано 11 депутатов в Европарламент.

Сейчас политическая группа ”Европейская народная партия” и политическая группа ”Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера” получат от Ирландии по 4 депутата, политическая группа ”Зеленые - Европейский свободный альянс” - двух и политическая группа ”Альянс либералов и демократов за Европу ”- одного.

Страны Евросоюза продолжают выбирать Европарламент

В настоящее время политическая группа ”Альянс либералов и демократов за Европу” должна получить от Нидерландов 6 депутатов, политическая группа ”Прогрессивный альянс социалистов и демократов” - 5 депутатов, политическая группа евроскептиков ”Европейские консерваторы и реформисты” - 5, политическая группа ”Европейская народная партия” - 4, политическая группа ”Зеленые - Европейский свободный альянс” - 3, ”Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера” - 1, крайне правые националисты ”Европа наций и свобод” - одного и еще одного депутат от партии, которая не ассоциировала себя ни с одной политической группой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Европарламент, Выборы в Европарламент.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 26 мая 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 26 мая - День Лукерьи Комарницы
03 Поздравления с днем рождения с приколом на 26 мая
04 Захват в Керченском проливе: суд разрешил задержать четырех генералов РФ
05 Паводок на Закарпатье: Названа предварительная сумма убытков
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Сегодня пятая годовщина начала боев за Донецкий аэропорт
Сегодня пятая годовщина начала боев за Донецкий аэропорт
Компания Ryanair добавила украинскую версию сайта
Компания Ryanair добавила украинскую версию сайта
Солнце и грозы разделят страну: синоптики рассказали, где пройдут дожди
Прогноз погоды: солнце и грозы разделят страну
&quot;Sonic The Hedgehog&quot;: дата премьеры ленты перенесена
"Sonic The Hedgehog": дата премьеры ленты перенесена
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь