Канцлера Австрии могут отправить в отставку

Новости мира: Канцлеру Австрии Курца могут вынести вотум недоверия на экстренном заседании парламента.

Канцлеру Австрии Себастьяну Курцу могут объявить вотум недоверия. Об этом заявил председатель нижней палаты австрийского парламента Вольфганг Соботка в воскресенье, 26 мая, сообщает УНН со ссылкой на DW.

Вотум недоверия может быть вынесен в понедельник на экстренном заседании парламента.

Созыв этого заседания стал результатом правительственного кризиса в Австрии. Его спровоцировала публикация видеозаписи немецкими изданиями Spiegel и Süddeutsche Zeitzung, на которой бывший вице-премьер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе общается с некой предполагаемой богатой россиянкой, которая предлагает деньги и поддержку на выборах в обмен на ответные услуги. Видео опубликовано 17 мая, а снято в июле 2017 года на Ибице.

После скандала глава Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц разорвал коалиционное соглашение с правопопулистской Австрийской партией свободы (АПС), обвинил ее в подрыве репутации Австрии и призвал провести досрочные выборы. Министры от АПС покинули свои посты, их заменили представители АНП.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен после переговоров с Курцем выступил за проведение досрочных выборов в сентябре. По данным экзитполов, на выборах в Европарламент АНП заняла первое место и набрала 34,5 процентов голосов. На втором месте Социал-демократическая партия Австрии, АПС - лишь на третьем месте с 17,5 процента голосов.