Выборы в Европарламент: Правящая коалиция Германии проведет кризисные переговоры

Новости мира: Коалиция Меркель проведет кризисные переговоры из-за плохого результата выборов в Европарламент.

Коалиция канцлера Германии Ангелы Меркель в понедельник проведет кризисные переговоры в связи со слабым результатом на выборах в Европейский парламент.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Блок Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) получил 28,9% голосов, что на 6,4% меньше, чем на предыдущих выборах. Это худший результат блока в истории европейских выборов.

Еще больше потеряли социал-демократы, за которых проголосовали лишь 15,8% избирателей - третье место и падение на 11,5%.

Партия "Зеленые" стала второй, набрав 20,5% голосов, и практически удвоила свой результат с прошлых выборов.

В воскресенье ключевые партийные руководители ХДС/ХСС признали, что они проводили кампании не по темам, поскольку упустили из виду климатический вопрос, который опередил иммиграцию, став основной проблемой для немцев в этом году.

Правопопулистская "Альтернатива для Германии" получила 11% голосов, Левая партия - 5,5%, Свободная демократическая партия - 5,4%.

Напомним, Европейская народная партия и Прогрессивный альянс социалистов и демократов впервые потеряли большинство и не смогут сформировать "большую коалицию" в Европарламенте без поддержки других сил на фоне увеличения поддержки либералов, зеленых и националистов.