Выборы в Европарламент: румыны штурмовали посольство в Гааге

Граждане Румынии в Нидерландах штурмовали собственное посольство из-за того, что возле здания собрались огромные очереди и люди не успели проголосовать на выборах в Европарламент, а также на общенациональном референдуме по вопросу антикоррупционного правосудия.

Чтобы разрешить конфликт, полиция Нидерландов вмешалась в ситуацию, так как несколько сотен человек хотели прорваться в румынское консульство в Гааге.

Отмечается, что по официальным подсчетам, в Нидерландах проживают приблизительно 30 тысяч граждан Румынии. Во время проведения выборов, они могли проголосовать в Гааге или в консульстве в Димене. По словам очевидцев, чтобы отдать свой голос, им приходилось стоять в очереди по 6-7 часов, однако и этого времени не хватило всем желающим проголосовать.

Romanians queing to vote near the Romanian Consulate in Brussels.#EUelections2019 pic.twitter.com/KR9PerUGZ0

— Catalin Ticheru (@catalinticheru) 26 мая 2019 г.