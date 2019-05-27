Выборы в Европарламент: румыны штурмовали посольство в Гааге

Новости мира: Граждане Румынии штурмовали здание посольства Румынии в Нидерландах из-за того, что не смогли проголосовать на выборах в Европейский парламент.

Граждане Румынии в Нидерландах штурмовали собственное посольство из-за того, что возле здания собрались огромные очереди и люди не успели проголосовать на выборах в Европарламент, а также на общенациональном референдуме по вопросу антикоррупционного правосудия.

Чтобы разрешить конфликт, полиция Нидерландов вмешалась в ситуацию, так как несколько сотен человек хотели прорваться в румынское консульство в Гааге.

Отмечается, что по официальным подсчетам, в Нидерландах проживают приблизительно 30 тысяч граждан Румынии. Во время проведения выборов, они могли проголосовать в Гааге или в консульстве в Димене. По словам очевидцев, чтобы отдать свой голос, им приходилось стоять в очереди по 6-7 часов, однако и этого времени не хватило всем желающим проголосовать.

Romanians queing to vote near the Romanian Consulate in Brussels.#EUelections2019 pic.twitter.com/KR9PerUGZ0 — Catalin Ticheru (@catalinticheru) 26 мая 2019 г.

Поэтому, после того, как голосование официально завершилось, в 21:00 люди начали выбивать двери посольства Румынии, чтобы попасть в здание и проголосовать. Сотрудники полиции приняли решение применить силу, чтобы разогнать толпу.

De ME slaat boze Roemenen die konden stemmen bij Roemeense ambassade. #EUelections2019 — robert bas (@robertpbas) 26 мая 2019 г.

Кроме того, в румынских СМИ рассказали, что проблемы с очередями наблюдались и в других городах, таких как Брюссель, Лондон, Рим, Вена, Прага, Париж, Берлин и другие. По данным избирательной комиссии Румынии, за рубежом в воскресенье, 26 мая, проголосовали 294 361 граждан.

Напомним, британские сторонники Brexit, которые поддержали Brexit Party под руководством бывшего лидера "Партии независимости Соединенного Королевства" (UKIP) Найджела Фаража, лидируют на выборах в Европарламент. После подсчета голосов в 10 из 12 избирательных округах Великобритании партия Brexit набирает наибольшее количество голосов во всех регионах, кроме Лондона.