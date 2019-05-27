В Германии депутатом местного совета стала 100-летняя бывшая учительница

Новости мира: На выборах в местном совете в немецком городке Кирхгаймболанден победу одержала 100-летняя бывшая учительница физкультуры Лизель Гайзе.

В немецком городке Кирхгаймболанден, который расположен в федеральной земле Рейнланд-Пфальц 100-летняя бывшая учительница физической культуры Лизель Гайзе избрана депутатом местного совета.

Отмечается, что в скором времени она возглавит фракцию "Мы за Кибо" в местном совете. Одним из обещаний в ее предвыборной программе было намерение вновь открыть в городе бассейн, который не работает последние 8 лет. Примечательно, что 100-летняя депутат является активной пловчихой.

Сообщается, что за последние месяцы Гайзе обрела огромную популярность в СМИ. Хотя в партийном списке она находилась под двадцатым номером, ей удалось победить на местных выборах благодаря тому, что она пользуется огромным уважением среди жителей городка.

Более того, Гайзе является протестанткой и в последние десятилетия активно принимала участие в жизни местной церковной общины. Невзирая на свой почтенный возраст, Гайзе является психически и физически здоровой женщиной и систематически посещает церковную службу.

Перед проведением муниципальных и европейских выборов, 100-летняя женщина уверяла, что возраст не является преградой, если есть желание внедрять политические и общественные изменения.

Гайзе, которая пережила Вторую мировую войну и восстановление страны, называет рост национализма в Европе "безумием". Она поддерживает намерение президента Франции Эммануэля Макрона на сближение европейских стран, а чиновников, которые выступают за Brexit считает лучше будет отправить на Луну.