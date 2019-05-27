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В Германии депутатом местного совета стала 100-летняя бывшая учительница

В Германии депутатом местного совета стала 100-летняя бывшая учительница
15:34 Сегодня Телеграф По материалам: Европейская правда Фото: Твиттер

Новости мира: На выборах в местном совете в немецком городке Кирхгаймболанден победу одержала 100-летняя бывшая учительница физкультуры Лизель Гайзе.

В немецком городке Кирхгаймболанден, который расположен в федеральной земле Рейнланд-Пфальц 100-летняя бывшая учительница физической культуры Лизель Гайзе избрана депутатом местного совета.

Отмечается, что в скором времени она возглавит фракцию "Мы за Кибо" в местном совете. Одним из обещаний в ее предвыборной программе было намерение вновь открыть в городе бассейн, который не работает последние 8 лет. Примечательно, что 100-летняя депутат является активной пловчихой.

Сообщается, что за последние месяцы Гайзе обрела огромную популярность в СМИ. Хотя в партийном списке она находилась под двадцатым номером, ей удалось победить на местных выборах благодаря тому, что она пользуется огромным уважением среди жителей городка. 

Более того, Гайзе является протестанткой и в последние десятилетия активно принимала участие в жизни местной церковной общины. Невзирая на свой почтенный возраст, Гайзе является психически и физически здоровой женщиной и систематически посещает церковную службу.

Никогда не поздно: в Германии 100-летняя бывшая учительница идет в политики

Перед проведением муниципальных и европейских выборов, 100-летняя женщина уверяла, что возраст не является преградой, если есть желание внедрять политические и общественные изменения.

Гайзе, которая пережила Вторую мировую войну и восстановление страны, называет рост национализма в Европе "безумием".  Она поддерживает намерение президента Франции Эммануэля Макрона на сближение европейских стран, а чиновников, которые выступают за Brexit считает лучше будет отправить на Луну.

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Все по теме:

Германия, Победа, Лизель Гайзе, Выборы в местный совет, Бывшая учительница, Кирхгаймболанден.
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