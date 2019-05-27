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Во Франции заключенного отпустили проголосовать, но он не вернулся назад

Во Франции заключенного отпустили проголосовать, но он не вернулся назад
16:21 Сегодня Телеграф

Новости мира: Во Франции один из заключенных, которого отпустили с тюрьмы для того, чтобы он смог проголосовать на выборах в Европарламент, не вернулся в камеру.

На юго-западе Франции в департаменте Лот и Гаронна заключенного временно отпустили из тюрьмы для того, чтобы он мог проголосовать на выборах в Европейский парламент, но он не вернулся в камеру.

Отмечается, что теперь заключенного считают беглецом. Его отпустили в воскресенье, 26 мая, из тюрьмы около 10:30 утра и позволили проголосовать до полудня, однако он так и не вернулся в камеру. По данным издания  Sud Ouest, мужчина должен был отбывать наказание в тюрьме до 2022 года. 

Сообщается, что другим заключенным также разрешили покинуть тюрьму, чтобы проголосовать, но в отличие от беглеца, они вернулись в камеры в установленное время.

Напомним, в воскресенье, 26 мая, в большинстве стран ЕС состоялись выборы в Европарламент. По информации, во Франции на них первое место получила правая партия "Национальное объединение", которое возглавляет Марин Ле Пен. В Европаралменте уже огласили окончательные результаты Европейских выборов после закрытия всех избирательных участков в странах Евросоюза.

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Франция, Выборы, Голосование, Заключенный, Выборы в Европарламент, Сбежал, Не вернулся в камеру.
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