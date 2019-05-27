Новоизбранный президент Литвы сообщил о своей позиции по Украине и России

Новости мира: Избранный президентом Литвы Науседа в отношении РФ и Украины будет продолжать курс Грибаускайте.

Избранный президентом Литвы Гитанас Науседа (Gitanas Nausėda) заявляет, что будет продолжать политику Дали Грибаускайте по отношению к России и Украине.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник в Брюсселе в представительстве Литвы в Европейском Союзе.

"Избранный президентом Гинатас Науседа заявил, что по отношении к России будет продолжать курс страны, определенный его предшественником Далей Грибаускайте, так как любое изменение будет означать, что "Литва предаст своих партнеров в Украине", - обозначили его позицию в представительстве.

Избранный президент Литвы также высказался за улучшение диалога с соседней Беларусью.

Грибаускайте известна своей поддержкой Украины и поддержкой политики санкций в отношении России.