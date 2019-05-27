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Еврокомиссия может оштрафовать Италию на 3,5 миллиарда евро

Еврокомиссия может оштрафовать Италию на 3,5 миллиарда евро
18:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Италии грозит штраф ЕС на 3,5 млрд. евро в связи с недостаточным сокращением госдолга.

Европейская комиссия (ЕК) на следующей неделе может инициировать дисциплинарную процедуру в отношении Италии в связи с тем, что страна не сумела в достаточной мере ограничить уровень госдолга, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник в ЕК.

Рекомендации, которые регулятор планирует представить в рамках регулярного мониторинга бюджетов стран ЕС 5 июня, станут лишь первым шагом в длительном и сложном процессе.

По правилам ЕС, дефицит бюджета государств не должен превышать 3% ВВП, размер госдолга - 60% ВВП. Странам, у которых долговая нагрузка превышает этот уровень, предписывается сокращать ее определенными темпами.

Министрам финансов государств ЕС предстоит утвердить рекомендацию о запуске так называемой процедуры чрезмерного дефицита (Excessive Deficit Procedure, EDP), предусматривающей штраф в размере до 0,2% ВВП за превышение установленных лимитов. В случае Италии штраф может составить около 3,5 млрд евро.

Министры финансов выскажут свое мнение относительно предложения ЕК на встрече в середине июня или на следующем заседании, которое пройдет в начале июля.

Италия получит некоторое время для того, чтобы привести свои финансы в соответствие с требованиями ЕС, и финальное решение относительно штрафа может быть принято лишь спустя несколько месяцев.

В Италии размер госдолга равняется 132% ВВП, что более чем вдвое выше лимита, и Еврокомиссия считает, что темпы сокращения долговой нагрузки недостаточны.

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До сих пор ни одна из стран ЕС не была оштрафована в рамках EDP.

Курс евро усилил снижение на новости о планах ЕК в отношении Италии, пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1192, что на 0,1% ниже уровня предыдущей сессии.

Цены гособлигаций Италии усилили снижение: доходность десятилетних бондов выросла на 7 базисных пунктов - до 2,62% годовых.

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Италия, ЕС, Еврокомиссия, Госдолг.
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