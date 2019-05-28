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Миссия НАТО сделала заявление касаемо эскалации на севере Косово

Миссия НАТО сделала заявление касаемо эскалации на севере Косово
14:35 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Миссия НАТО отреагировала на обострение ситуации между Косовом и Сербией.

Международные силы по поддержанию мира в Косове (KFOR) заявляют, что на севере региона нет никаких военных сил, а проходит только полицейская операция.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте KFOR.

"Что касается нынешней ситуации, KFOR сообщает, что полиция Косова проводит полицейскую операцию на всей территории Косова после ордеров на арест, выданных Приштинским судом в связи с расследованием коррупции", - говорится в заявлении.

KFOR также подтверждает, что это только полицейская операция, и никакие силы безопасности Косова или любые другие военные силы не были развернуты на севере Косова.

"Учитывая политическую деликатность момента, командующий KFOR предлагает всем сторонам решать споры мирно и ответственно, без применения силы или насилия. Люди должны сохранять спокойствие, им нечего бояться. KFOR продолжает следить за ситуацией и готов вмешаться для обеспечения безопасности всех общин в соответствии со своим мандатом, предоставленным резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Сербия приказала своим войскам сохранять полную боевую готовность после сообщений о том, что косовская полиция вошла в населенные сербами районы бывшей сербской провинции. Белград считает, что действия косовской полиции направлены на запугивание и изгнание сербов из Косова.

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Президент Косова Хашим Тачи заявил, что акция полиции направлена на борьбу с организованной преступностью, и призвал этнических сербов сохранять спокойствие и содействовать правоохранителям.

Полиция Косова сообщила о задержании 23 человек по подозрению в организованной преступности и коррупции.

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Сербия, Косово, КФОР, Полицейская операция.
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