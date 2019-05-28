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Эксперты подсчитали, во сколько миру обойдется торговая война США и КНР

Эксперты подсчитали, во сколько миру обойдется торговая война США и КНР
14:45 Сегодня Телеграф

Новости мира: Мировой рынок может негативно отреагировать на американские пошлины на китайские товары уже 2021 году.

Эскалация торгового конфликта между США и Китаем, которая сопровождается повышением таможенных пошли в будущем может привести к потерям мировой экономики $600 млрд до 2021 года. Исследование провело издание Bloomberg.

По их данным, в случае охвата пошлинами всей торговли США и Китая с последующей реакцией рынка, мировой ВВП к пиковому году противостояния утратит около $600 млрд.

По оценкам исследователей, негативные последствия для мировой экономики до 2021 будут нарастать, но после пойдет спад.

Основной ущерб ощутят азиатские страны: Малайзия, Тайвань и Южная Корея.

Ранее сообщалось, Сенат США предлагает увеличить до $300 млн и существенно расширить помощь в политике безопасности Украине в американском оборонном бюджете на 2020 год.

Напомним, Министерство торговли США сообщило, что предоставит китайской Huawei временное разрешение сроком на 90 дней на закупку в США сервисов и комплектующих, необходимых для выпуска телекоммуникационного оборудования и обеспечение работы смартфонов.

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Китай, США, КНР, ВВП, Мировая экономика, Торговая война.
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