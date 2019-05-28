Эксперты подсчитали, во сколько миру обойдется торговая война США и КНР

Эскалация торгового конфликта между США и Китаем, которая сопровождается повышением таможенных пошли в будущем может привести к потерям мировой экономики $600 млрд до 2021 года. Исследование провело издание Bloomberg.
По их данным, в случае охвата пошлинами всей торговли США и Китая с последующей реакцией рынка, мировой ВВП к пиковому году противостояния утратит около $600 млрд.
По оценкам исследователей, негативные последствия для мировой экономики до 2021 будут нарастать, но после пойдет спад.
Основной ущерб ощутят азиатские страны: Малайзия, Тайвань и Южная Корея.
Ранее сообщалось, Сенат США предлагает увеличить до $300 млн и существенно расширить помощь в политике безопасности Украине в американском оборонном бюджете на 2020 год.
Напомним, Министерство торговли США сообщило, что предоставит китайской Huawei временное разрешение сроком на 90 дней на закупку в США сервисов и комплектующих, необходимых для выпуска телекоммуникационного оборудования и обеспечение работы смартфонов.