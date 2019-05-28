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Польша намерена усилить свои ВВС американскими F-35A

Польша намерена усилить свои ВВС американскими F-35A
14:59 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Польша хочет купить у США F-35 пятого поколения для замены российских самолетов.

Варшава направила Вашингтону запрос о готовности купить 32 истребителя пятого поколения F-35A для замены советских/ российских самолетов, находящихся на вооружении польских Воздушных сил.

Об этом в Твиттере написал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Истребители пятого поколения уже на горизонте. Сегодня мы выслали нашим американским партнерам запрос с предложением покупки 32-х самолетов F-35A вместе с логистическим и учебным пакетами. Сейчас лучшее время, чтобы заменить постсоветскую технику самыми современными истребителями", - написал Блащак.

В начале апреля польский министр информировал, что закупку американских истребителей может быть ускорена в связи с заявлением Вашингтона о возможности продажи истребителей Польши, Румынии, Греции, Испании и Сингапура.

В конце апреля командующий Воздушными силами США Хизер Уилсон сообщила, что командование направит в Польшу группу, которая представит польским специалистам истребитель F-35 и его возможности.

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По состоянию на сегодняшний день на вооружении Воздушных сил Польши находится, в частности, 48 американских истребителей F-16, а также 28 советских/российских истребителей МиГ-29 и 18 истребителей-бомбардировщиков Су-22. В последние годы в Польше произошло ряд авиакатастроф с участием самолетов МиГ-29, что привело к гибели пилотов. После этого в Польше активно начали говорить о необходимости замены устаревших советских/российских самолетов самолетами из США.

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США, Польша, Мариуш Блащак, F-35A.
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