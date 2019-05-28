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Brexit: Глава МИД Британии считает, что соглашение Мэй должно быть пересмотрено

Brexit: Глава МИД Британии считает, что соглашение Мэй должно быть пересмотрено
15:48 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Глава МИД Великобритании заявил о необходимости нового соглашения о Brexit.

Соединенному Королевству нужна новое соглашение с ЕС и новая переговорная команда, которая включала бы заметных сторонников Brexit от консерваторов и североирландскую Демократическую юнионистскую партию (DUP).

Об этом заявил кандидат в лидеры Консервативной партии, глава МИД Великобритании Джереми Хант, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Хант считает, что проект соглашения о Brexit, согласованный премьер-министром Терезой Мэй с ЕС в ноябре, должен быть пересмотрен. По его мнению, специальный механизм по Северной Ирландии, который вызвал бесконечные споры в правительстве и парламенте, можно изменить.

"Что нам нужно сделать, так это создать новую переговорную команду. В этой команде должно быть не только правительство, но и DUP, ERG. Я думаю, что у вас должен быть кто-то из Шотландии и Уэльса", - сказал Хант, имея в виду европейскую исследовательскую группу (ERG) консервативных законодателей, которые выступают за чистый разрыв с ЕС.

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"Если есть надлежащее представительство в переговорной команде от тех, кто представляет другую точку зрения, я думаю, что тогда можно дать Брюсселю уверенность в том, что они разговаривают с кем-то, кто может реализовать Brexit", - заявил министр.

Стоит отметить, что ЕС неоднократно исключал пересмотр соглашения о Brexit.

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Великобритания, Тереза Мэй, Brexit, Джереми Хант.
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