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На пост премьера Британии претендуют уже семь политиков

На пост премьера Британии претендуют уже семь политиков
09:57 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Премьером Британии хотят стать экс-министр по вопросам Brexit и экс-лидер Палаты общин.

После заявления премьера Великобритании Терезы Мэй о готовности уйти с этой должности о своем намерении занять пост лидера правящей Консервативной партии и главы кабмина сообщили уже семь британских политиков.

Об этом сообщает DW.

Выдвижение своих кандидатур анонсировали бывший министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Доминик Рааб и экс-лидер Палаты общин британского парламента Андреа Лидсом.

Отмечается, что Рааб пообещал "бороться за более справедливую сделку по Brexit".

Лидсом, чей уход с поста лидера нижней палаты фактически ускорил отставку Мэй, высказала мнение, что у нее есть необходимые «опыт и уверенность», чтобы "привести страну к светлому будущему".

Министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, также заявивший о вступлении в гонку, подверг критике планы ее нынешнего фаворита, экс-министра иностранных дел Бориса Джонсона. Последний на конференции в Швейцарии выразил уверенность, что Лондон сможет выйти из ЕС без сделки с Брюсселем уже осенью.

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Министр здравоохранения и социальных дел Мэтт Хэнкок, ранее подтвердивший свое выдвижение, как и Стюарт — противник жесткого Brexit.

Еще одним претендентом на лидерство в Консервативной партии является экс-министр труда и пенсий Эстер Макви. Семерку кандидатов замыкает министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня.

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Великобритания, Тереза Мэй, Brexit, Премьер Британии.
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