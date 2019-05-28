Грустный комик, шеф-повар и экс-баскетболист попали в Европарламент

Новости мира: В Европарламент по итогам голосования прошло несколько депутатов с интересными биографиями и целями.

Накануне состоялись выборы в Европарламент, которые позволили неожиданным кандидатам с интересными биографиями попасть в ряды депутатов ЕС.

На голосовании в Литве, по списку Литовского союза аграрной партии в Европарламент прошел в прошлом один из самых известных литовских баскетболистов Шарунас Марчюльонис. 54-летняя экс-звезда баскетбола не является членом этой партии, однако советский и литовский баскетболист, мастер спорта СССР 1988 года и член Баскетбольного Зала славы будет представлять свою страну в Европейском парламенте.

От «Зеленых» Австрии в ЕП попала шеф-повар Сара Винер. Звезда австрийского телевидения, построившая карьеру на сети ресторанов и музейных бистро в Берлине выступает против продуктов с ГМО и принимает меры по здоровому питанию детей и подростков. Кроме этого, Винер выступает против пестицидовю.

В Германии от сатирической партии «Партия» в Европарламент попал Нико Семсротт, который в бюллетенях отмечался как «тренер по демотивации», а сам себя называет «самым грустным комиком в мире». Партия «Партия» выступает в основном с абсурдными предложениями в своей программе. Например, в «Партии» хотят запретить голосовать людям в последние 18 лет своей жизни и забирать водительские права у людей, кто не согласен с существованием проблемы изменения климата. Бывший журналист и лидер «Партии» Мартин Зоннеборн уже был членом Европарламента, поэтому его политическая сила прибавила в статусе.