Долгая поездка: итальянец из-за ошибки навигатора попал в немецкий Рим

Новости мира: 81-летний мужчина по ошибке попал в немецкую деревушку Рим из-за ошибки навигатора, а планировал попасть в итальянский Рим и увидеть Папу Римского Франциска.

Гражданин Италии в возрасте 81 года решил отправиться в Рим, но из-за ошибки в навигаторе оказался в немецком городке с таким же названием.

Как сообщает издание The Times, мужчина отправился на собственном автомобиле из дома в Ньюкасле в Ватикан, но в итоге его занесло более чем на 1000 км от точки назначения в западно-германской деревушке Рим.

Согласно информации, такой казус произошел из-за того, что он ввел неправильный пункт назначения в своем навигаторе, указав Rom вместо Rome.

Фото: https://twitter.com/TheLostAtHome?lang=ru

В местной полиции рассказали, что 81-летний мужчина является паломником и в Риме он хотел увидеть Папу Римского Франциска. Однако, в пятницу, 24 мая, он вместо Рима оказался в небольшом немецком городке, расположенном в 80 километрах к востоку от Кельна.

Скорее всего, его так озадачила ошибка с пунктом назначения, что когда он вышел из своего автомобиля марки Jaguar, то не закрепил ручной тормоз. В следствие этого, дорогостоящий автомобиль откатился назад, сбил водителя и врезался в дорожный знак. Отмечается, что в результате удара, 81-летний мужчина госпитализирован, а машину отбуксировали. По предварительным подсчетам, ремонт автомобиля обойдется незадачливому туристу в 4000 евро.