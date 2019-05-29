Экс-жена Безоса отдаст на благотворительность около $19 миллиардов

Новости мира: Бывшая жена самого богатого человека в мире Джеффа Безоса Маккензи отдаст на благотворительность половину своего состояния, а именно около $19 миллиардов.

Бывшая жена основателя популярной компании Amazon и самого богатого человека в мире Джеффа Безоса Маккензи Безос намерена пожертвовать на благотворительность половину своего состояния.

Как сообщает издание BBC, после развода с мужем, ее состояние оценивается в 37 миллиардов долларов США. При этом, в списке миллиардеров Bloomberg она находится на 22 месте.

Отмечается, что такой поступок она объяснила тем, что у нее "непропорционально много денег", поэтому она решила отдать половину своего состояния на благотворительность.

Кроме того, таким образом она решила принять участие в инициативе Уоррена Баффетта и Билла Гейтса, которая была запущена еще в 2010 году. Эта инициатива носит название "Клятва дарения" ("The Giving Pledge"). В ней уже поучаствовали уже 204 человека, среди них Майкл Блумберг, Марк Цукерберг, Ричард Брэнсон. Суть акции состоит в том, чтобы отдавать половину своего состояния на благотворительность.

Примечательно, что Маккензи Безос стала одной из самых богатых женщин в мире после развода с основателем Amazon Джеффом Безосом. Официально они развелись в начале 2019 года. В то же время, экс-супруг Маккензи возглавляет рейтинг самых богатых людей мира с чистой прибылью в 114 миллиардов долларов.