Скачать
Среда, 29.05.2019
Волкер: США продолжат поставлять Украине оружие
Волкер: США продолжат поставлять Украине оружие
Итоги 28 мая: Новый секретарь СНБО и возвращение Саакашвили
Итоги 28 мая: Новый секретарь СНБО и возвращение Саакашвили
Эмери: Арсенал всегда будет в топ-10 команд мира
Эмери: Арсенал всегда будет в топ-10 команд мира
Приметы и обряды на 29 мая – День Федосьи, День Федора Житника
Приметы и обряды на 29 мая – День Федосьи, День Федора Житника

СМИ: Меркель разочаровалась в своей преемнице и не будет досрочно уходить с поста канцлера

СМИ: Меркель разочаровалась в своей преемнице и не будет досрочно уходить с поста канцлера
09:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Канцлер ФРГ Ангела Меркель разочарована в своей потенциальной преемнице Аннегрет Крамп-Карренбауэр и не будет досрочно уходить с поста главы правительства ФРГ.

Канцлер Германии Ангела Меркель сомневается, что ее преемница на посту лидера Христианско-демократического союза (ХДС) и претендент на пост канцлера Аннегрет Крамп-Карренбауэр справится со своими обязанностями. Об этом во вторник, 28 мая, сообщило агентство Bloomberg.

Как сообщили источники, Меркель не уверена, что Крамп-Карренбауэр справится с работой канцлера, и более чем когда-либо склоняется к тому, чтобы остаться на посту вплоть до окончания срока в 2021 году.

По данным агентства, популярность Крамп-Карренбауэр снизилась с тех пор, как она стала лидером ХДС в декабре 2018 года, а христианские демократы получили худший результат на общефедеральных выборах в минувшее воскресенье.

Также Крамп-Карренбауэр вызвала негативную реакцию у соратников провалившейся попыткой ускорить уход Меркель с поста канцлера.

Преемница Меркель раскритиковала Россию

Сама же канцлер назвала "ерундой" информацию СМИ о ее недовольстве главой Христианско-демократического союза. 

Ранее Меркель, возглавляющая правительство Германии с 2005 года, сообщила, что не будет претендовать на пост председателя ХДС и не намерена вновь становиться канцлером в 2021 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Ангела Меркель, ФРГ, Канцлер ФРГ, Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Разумков: представления на отставку генпрокурора Луценко в парламенте не будет
02 Разумков объяснил, почему Саакашвили не может попасть в списки партии "Слуга народа"
03 Саакашвили заявил, что у него нет политических амбиций
04 Данилюк о "дефолте": Государство должно защищать интересы граждан
05 Львовский облсовет требует от Зеленского отказаться от русского языка
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Саакашвили заявил, что у него нет политических амбиций
Саакашвили заявил, что у него нет политических амбиций
Сводка ООС: Боевики 11 раз нарушали &quot;режим тишины&quot;, один боец ВСУ ранен
Сводка ООС: Боевики 11 раз нарушали "режим тишины"
Жара до +33, грозы и шквальный ветер: какие сюрпризы готовит погода в ближайшие дни
Прогноз погоды: Жара до +33, грозы и шквальный ветер
Рецепт дня: картофельное пюре с запеченным чесноком и зеленью
Рецепт дня: картофельное пюре с запеченным чесноком и зеленью
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь