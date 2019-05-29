Скачать
Среда, 29.05.2019
Зеленский: Настанет день, когда украинские военные будут лишь миротворцами
Зеленский: Настанет день, когда украинские военные будут лишь миротворцами
В Украине резко выросла задолженность по зарплатам
В Украине резко выросла задолженность по зарплатам
Свитолина вышла в третий круг Ролан Гаррос, Козлова снялась c матча
Свитолина вышла в третий круг Ролан Гаррос, Козлова снялась c матча
Судьбоносные совпадения в жизни популярного артиста MONATIKа
Судьбоносные совпадения в жизни популярного артиста MONATIKа

Бывший король Бельгии сдал ДНК-тест на отцовство, чтобы не платить штраф

Бывший король Бельгии сдал ДНК-тест на отцовство, чтобы не платить штраф
12:18 Сегодня Телеграф По материалам: Европейская правда

Новости мира: Бывший 84-летний король Бельгии Альберт сдал образцы ДНК, чтобы определить, является ли он отцом 50-летней Дельфины Боэль.

Бывший король Бельгии Альберт II согласился с решением Брюссельского апелляционного суда и сдал образцы своей ДНК, чтобы не платить штраф в размере 5000 евро ежедневно из-за просрочки проведения экспертизы.

Отмечается, что судебные разбирательства длятся уже 10 лет. Во время интервью в 2005 году Дельфина Боэль заявила, что ее биологическим отцом является король Альберт. Примечательно, что слухи о его внебрачном ребенке ходили еще с 1999 года, когда в свет вышла автобиографическая книга о жене короля. Однако, книга не была утверждена королевским двором и породила постоянные сплетни в бельгийских СМИ.

Когда в 1993 году ушел из жизни старший брат короля Альберта, он занял его место. На тот момент королю Альберту было 62 года. Известно, что он занимал престол вплоть до 2013 года. Однако, из-за проблем со здоровьем, он отрекся от трона и новым королем стал его сын Филипп.

Вскоре, после таких изменений в стране, Боэль и начала судебные разбирательства, чтобы доказать отцовство. В феврале Альберт отказался выполнить постановление суда от 2018 года о сдаче ДНК и подал апелляцию. В последствии, 16 мая брюссельский суд обязал 84-летнего экс-монарха предоставить образец ДНК через 3 месяца. В противном случае, согласно решению суда, можно будет считать, что он является отцом 50-летней Дельфины Боэль.

Примечательно, что бывший король Бельгии отрицает возможное отцовство. Кроме того, в случае отказа сдать тест монарху также грозил штраф в размере 5000 евро в день. В пресс-службе монарха сообщили о сдаче анализов, но их результаты не будут сообщать до тех пор, пока не будет известно новое решение суда. Согласно прогнозам, вердикт суда по делу об отцовстве ожидается самое раннее к концу этого года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суд, ДНК-тест, Тест на отцовство, Дельфина Боэль, Бывший король Бельгии Альберт.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Разумков: представления на отставку генпрокурора Луценко в парламенте не будет
02 Жара до +33, грозы и шквальный ветер: какие сюрпризы готовит погода в ближайшие дни
03 Разумков объяснил, почему Саакашвили не может попасть в списки партии "Слуга народа"
04 Сегодня состоится финал Лиги Европы Челси - Арсенал
05 Саакашвили заявил, что у него нет политических амбиций
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Киеве взорвали банкомат ПриватБанка
В Киеве взорвали банкомат ПриватБанка
Во Львовской области на шахте произошел обвал: есть погибшие
Во Львовской области на шахте произошел обвал: есть погибшие
Жара до +33, грозы и шквальный ветер: какие сюрпризы готовит погода в ближайшие дни
Прогноз погоды: Жара до +33, грозы и шквальный ветер
Леся Никитюк показала роскошные формы в костюме супергероя
Леся Никитюк показала роскошные формы в костюме супергероя
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь