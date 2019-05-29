Бывший король Бельгии сдал ДНК-тест на отцовство, чтобы не платить штраф

Новости мира: Бывший 84-летний король Бельгии Альберт сдал образцы ДНК, чтобы определить, является ли он отцом 50-летней Дельфины Боэль.

Бывший король Бельгии Альберт II согласился с решением Брюссельского апелляционного суда и сдал образцы своей ДНК, чтобы не платить штраф в размере 5000 евро ежедневно из-за просрочки проведения экспертизы.

Отмечается, что судебные разбирательства длятся уже 10 лет. Во время интервью в 2005 году Дельфина Боэль заявила, что ее биологическим отцом является король Альберт. Примечательно, что слухи о его внебрачном ребенке ходили еще с 1999 года, когда в свет вышла автобиографическая книга о жене короля. Однако, книга не была утверждена королевским двором и породила постоянные сплетни в бельгийских СМИ.

Когда в 1993 году ушел из жизни старший брат короля Альберта, он занял его место. На тот момент королю Альберту было 62 года. Известно, что он занимал престол вплоть до 2013 года. Однако, из-за проблем со здоровьем, он отрекся от трона и новым королем стал его сын Филипп.

Вскоре, после таких изменений в стране, Боэль и начала судебные разбирательства, чтобы доказать отцовство. В феврале Альберт отказался выполнить постановление суда от 2018 года о сдаче ДНК и подал апелляцию. В последствии, 16 мая брюссельский суд обязал 84-летнего экс-монарха предоставить образец ДНК через 3 месяца. В противном случае, согласно решению суда, можно будет считать, что он является отцом 50-летней Дельфины Боэль.

Примечательно, что бывший король Бельгии отрицает возможное отцовство. Кроме того, в случае отказа сдать тест монарху также грозил штраф в размере 5000 евро в день. В пресс-службе монарха сообщили о сдаче анализов, но их результаты не будут сообщать до тех пор, пока не будет известно новое решение суда. Согласно прогнозам, вердикт суда по делу об отцовстве ожидается самое раннее к концу этого года.