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ЕЦБ напомнил Италии о рисках растущего госдолга

ЕЦБ напомнил Италии о рисках растущего госдолга
14:07 Сегодня Телеграф

Новости мира: Европейский центробанк предупредил Италию через государственный долг.

Европейский центральный банк заявил, что правительства-должники еврозоны, такие как Италия, могут столкнуться с проблемами, если не выполнять правила ограничения долга и дефицита.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Associated Press.

Европейский центробанк опубликовал свое предупреждение в отчете, обнародованном в среду, на фоне конфликта популистского правительства в Италии с Европейской комиссией.

На этой неделе стоимость заимствований Италии на рынках облигаций выросла, что является негативным сигналом для международного инвестора. Кроме того, после выборов в Европарламент вице-премьер Италии Маттео Сальвини, чья партия "Лига" победила на выборах, повторил свое несогласие с бюджетными правилами ЕС.

ЕЦБ заявил, что "если риски роста материализуются, расходы на финансирование уязвимых суверенных государств могут увеличиваться и усугубить проблемы устойчивости долга".

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Долг Италии связан с банковской системой, так как банки владеют итальянским облигациям и их финансы могут пострадать от падения стоимости облигаций или дефолта.

Банки играют ключевую роль в экономике еврозоны, поскольку именно в них компании получают кредиты для своей деятельности и расширения. Проблемы с итальянским долгом сыграли большую роль в долговом кризисе еврозоны в 2010-2012 годах, угрожая расколоть валютный союз и способствуя свержению правительства премьер-министра Сильвио Берлускони в 2011 году.

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Италия, Центробанк, Европейский центральный банк.
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