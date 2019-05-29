Косово и Сербию призывают нормализовать торговые отношения

Новости мира: Еврокомиссия призвала Косово отменить 100-процентные пошлины на сербские и боснийские товары.

Еврокомиссия вновь заявила о необходимости нормализации отношений между Косово и Сербией, в связи с чем призвала Приштину отменить односторонние пошлины на сербские и боснийские товары.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на годовой доклад ЕК по Косово.

В Еврокомиссии отметили, что Косово продолжает участвовать в большинстве региональных форумов.

"Однако решение Косово ввести 100-процентный тариф на импорт из Сербии и Боснии и Герцеговины подорвало усилия регионального сотрудничества", - говорится в докладе.

"Что касается нормализации отношений с Сербией, то Косово продолжает участвовать в диалоге. Однако правительство Косово должно отменить тарифы на импорт из Сербии и Боснии и Герцеговины", - заявили в Еврокомиссии.

Также отмечается, что Косово необходимо приложить усилия по созданию благоприятных условий для заключения юридически обязывающего соглашения с Сербией.

"Такое соглашение является срочным и крайне важным, с тем чтобы Косово и Сербия могли продвигаться на своих путях евроинтеграции", - говорится в докладе.

Косово ввело таможенные сборы в размере 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины в конце ноября 2018 года.