Косово и Сербию призывают нормализовать торговые отношения

Еврокомиссия вновь заявила о необходимости нормализации отношений между Косово и Сербией, в связи с чем призвала Приштину отменить односторонние пошлины на сербские и боснийские товары.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на годовой доклад ЕК по Косово.
В Еврокомиссии отметили, что Косово продолжает участвовать в большинстве региональных форумов.
"Однако решение Косово ввести 100-процентный тариф на импорт из Сербии и Боснии и Герцеговины подорвало усилия регионального сотрудничества", - говорится в докладе.
"Что касается нормализации отношений с Сербией, то Косово продолжает участвовать в диалоге. Однако правительство Косово должно отменить тарифы на импорт из Сербии и Боснии и Герцеговины", - заявили в Еврокомиссии.
Также отмечается, что Косово необходимо приложить усилия по созданию благоприятных условий для заключения юридически обязывающего соглашения с Сербией.
"Такое соглашение является срочным и крайне важным, с тем чтобы Косово и Сербия могли продвигаться на своих путях евроинтеграции", - говорится в докладе.
Косово ввело таможенные сборы в размере 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины в конце ноября 2018 года.