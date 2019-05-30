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Теплоход, затонувший с пассажирами в Будапеште, построили в Херсоне 70 лет назад

Теплоход, затонувший с пассажирами в Будапеште, построили в Херсоне 70 лет назад
13:27 Сегодня Телеграф По материалам: УНИАН

Новости мира: Экскурсионный катер "Русалка", который накануне 29 мая затонул в Будапеште с пассажирами, был построен в 1949 году в Херсоне.

Прогулочный экскурсионный теплоход "Русалка", который затонул в Будапеште в среду вечером, 29 мая, после столкновения с круизным лайнером, был сконструирован 70 лет назад Херсонской судостроительной компанией.

Согласно данным Судебного реестра, катер "Русалка" была моторным пассажирским судном проекта 544 ("Москвич"), который был построен в 1949 году Херсонской судостроительной компанией.

Отмечается, что длина катера составляла 27,25 метра, ширина - 4,8 метра. На палубе экскурсионного катера одновременно могли вместиться 150 человек. 

Известно, что в период с 1949 года по 1992 год, судно использовалось только в Советском Союзе, а в 1992 году было передано венгерской компании  SZOT Cruises, а в последствии в 2003 году был передан компании Panorama Deck Kft.

По последним данным, на борту теплохода в момент столкновения находилось 35 человек: 33 туриста из Кореи и два члена экипажа. Спасателям удалось спасти 7 человек, еще 21 пассажир считается пропавшим без вести, еще 7 погибли. К поисковой операции привлекли один из военных кораблей и дайверов венгерской армии. Обломки лодки лежат на глубине 3-4 метра.

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Будапешт, Теплоход, Затонул с пассажирами, Херсонская судостроительная компания.
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