СМИ: Лондон увеличивает количество дипломатов РФ

Новости мира: Решение британского правительства об увеличении российских дипломатов может рассматриваться как сигнал слабости.

Правительство Великобритании разрешило России увеличить количество своих дипломатов в Лондоне - впервые после отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери прошлого года.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.

"Британия разрешила России увеличить количество дипломатов в Лондоне впервые после выдворения (российских дипломатов - ред.) из-за отравления Сергея Скрипаля в прошлом году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это решение британского правительства вызвало опасения, что такой шаг будет рассматриваться как сигнал слабости.

По последним данным, сейчас в Британии аккредитованы 44 российских дипломата, а еще в январе этого года их было 40.

До того как Лондон прошлой весной выслал 23 российских дипломатов из-за отравления в Солсбери, их было 58.

Как сообщалось, 4 марта 2018 года бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в британском Солсбери и госпитализировали с отравлением неизвестным веществом, которое впоследствии идентифицировали как нервно-паралитический реагент "Новичок" российского происхождения.

30 июня произошло отравление "Новичком" двух людей в соседнем городе Эймсбери. Потерпевшая Дон Стерджесс умерла, ее партнер, 45-летний Чарли Роули, выжил.

5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на Скрипалей. Британская разведка установила, что подозреваемые - "Александр Петров" (настоящее имя Александр Мишкин) и "Руслан Боширов" (настоящее имя Анатолий Чепига) - являются офицерами ГРУ.

Позднее расследователи The Insider и Bellingcat сообщили о третьем подозреваемом в отравлении Скрипалей и опубликовали фотографию сотрудника ГРУ "Сергея Федотова", настоящее имя которого Денис Сергеев.