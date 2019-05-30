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Четверг, 30.05.2019

Жители Минска наблюдали настоящий смерч (Видео)

В беларусской столице Минске накануне образовался смерч, который сорвал кровлю с одной из крыш и бросил ее на проезжую часть одной из улиц. Об этом сообщает "Белорусские новости". "В Минске в районе тракторного завода образовался самый настоящий смерч. Атмосферный вихрь сорвал кровлю с одной из крыш и бросил ее на проезжую часть в районе Запорожской площади, повредив несколько автомобилей и порвав троллейбусные линии", - сообщает издание. Сильный ливень затопил несколько улиц Минска. В частности, в настоящее море превратилась улица Мирошниченко в районе пересечения с МКАД.
Фото: Твиттер
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