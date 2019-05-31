Скачать
Пятница, 31.05.2019
Зеленский утвердил новый состав СНБО
Зеленский утвердил новый состав СНБО
Порошенко избрали председателем новой партии
Порошенко избрали председателем новой партии
"WWFC - хорошая школа спорта и бизнеса": Денис Перч - о целях, планах и дебютах украинцев в UFC
Денис Перч - о целях, планах и дебютах украинцев в UFC
Мисс Украина 2019: как выглядят первые 10 претенденток на корону
Мисс Украина 2019: как выглядят первые 10 претенденток на корону

Косово с запретом на въезд выдворила российского члена миссии ООН

Косово с запретом на въезд выдворила российского члена миссии ООН
15:30 Сегодня Телеграф

Новости мира: Косово объявило персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН.

Премьер-министр Косово Рамуш Харадинай заявил, что российского сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова объявили персоной нон грата.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTKLive.

"Такое решение было принято, поскольку действия гражданина РФ были направлены против конституционного строя Косово, универсальных ценностей, мира и стабильности", - заявил Харадинай.

Краснощекову предписали покинуть территорию Косово.

"Я призываю специального представителя генсекретаря ООН в Косово уважать это решение", - подчеркнул Харадинай.

Ранее в Косово заявили, что сотрудник миссии ООН в Косово россиянин Михаил Краснощеков является бывшим сотрудником военной разведки РФ и косовские власти требует снять с него иммунитет для уголовного преследования.

РФ и Сербия обвинили ЕС и НАТО в рейдах полиции Косово

Краснощеков был задержан 28 мая во время полицейской операции на севере Косово вместе с несколькими десятками сербов и боснийцев, который подозревают в организованной преступности и коррупции.

По данным местных СМИ, россиянин блокировал служебной машиной проезд косовских спецназовцев, сопротивлялся стражам порядка. Кроме того, в его автомобиле нашли пыльцы, которой, вероятно, спиливали деревья для создания баррикады в районе Зубин Поток, где и задержали россиянина.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ООН, РФ, Косово, Рамуш Харадинай.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стенограмма встречи в АП: лидеры фракций не давали согласие на выборы по закрытым спискам
02 Геращенко прокомментировала стенограмму консультаций 21 мая
03 Грозы, град и жара: синоптики дали прогноз на последний день весны
04 Волкер рассказал, чего хочет Вашингтон от Украины при новом президенте
05 Совладелец Квартала 95 Шефир считает, что с РФ можно договориться
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Ураганы, град и жара: какой будет погода в Украине летом
Ураганы и жара: какой будет погода в Украине летом
Аваков заявил, что баллотироваться в народные депутаты не будет
Аваков не будет баллотироваться в Раду
Грозы, град и жара: синоптики дали прогноз на последний день весны
Синоптики дали прогноз погоды на последний день весны
Cтудия &quot;Квартал 95&quot; готовит номер про Зеленского
Cтудия "Квартал 95" готовит номер про Зеленского
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь