Скачать
Среда, 29.05.2019
Кубив: Выборы пройдут вовремя, в установленный срок, всем обеспечим
Кубив: Выборы пройдут вовремя, в установленный срок, всем обеспечим
Гройсман поручил расследовать аварию на "Лисовой"
Гройсман поручил расследовать аварию на "Лисовой"
Челси - Арсенал: онлайн-трансляция финала Лиги Европы
Челси - Арсенал: онлайн-трансляция финала Лиги Европы
Крещение Арчи Гаррисона Маунтбеттен-Виндзора: когда и где состоится
Крещение Арчи Гаррисона Маунтбеттен-Виндзора: когда и где состоится

РФ и Сербия обвинили ЕС и НАТО в рейдах полиции Косово

РФ и Сербия обвинили ЕС и НАТО в рейдах полиции Косово
20:37 Сегодня Телеграф

Глава МИД РФ в Cловении выступил с обвинениями НАТО и ЕС из-за усиления напряженности в Косово.

Россия и ее традиционный союзник Сербия в среду обвинили НАТО и Европейский союз в усилении напряженности в Косово, где местная полиция провела рейды в северном регионе, где проживает в основном сербское население.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что инцидент, который произошел во вторник, когда вооруженные силы косовской полиции провели операцию против организованной преступности, был спровоцирован "теми, кто хочет создать санитарный кордон между Балканами и Россией", и кто "хочет подтолкнуть всех в НАТО ".

Выступая перед журналистами в Словении Лавров сказал, что НАТО и ЕС держат под контролем власти в Косово.

Во время рейда во вторник полиция Косово арестовала более двух десятков человек, включая российского сотрудника ООН. Несколько человек с обеих сторон получили ранения в столкновениях.

Операция разозлила Сербию, которая сразу же привела свою армию в полную боевую готовность. Любое сербское вооруженное вторжение в Косово может привести к противостоянию с миротворцами под эгидой НАТО.

"Это очень модно": Лавров обвинил правительство Австрии в русофобии

Со своей стороны, президент Сербии Александр Вучич обвинил миротворцев под эгидой НАТО в Косово во лжи, когда они заявили, что заранее сообщили в Белград о действиях полиции. Он также раскритиковал их за настаивание на том, что они считают рейд обычной полицейской операцией.

"НАТО должен выполнять свою работу, и когда они этого не делают, есть другие, которые будут это делать", - предупредил Вучич.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сербия, НАТО, Россия, РФ, Косово.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жара до +33, грозы и шквальный ветер: какие сюрпризы готовит погода в ближайшие дни
02 Оригинальные поздравления с днем рождения 29 мая в прозе
03 Разумков: представления на отставку генпрокурора Луценко в парламенте не будет
04 Сегодня состоится финал Лиги Европы Челси - Арсенал
05 Зеленский надеется, что новая Рада обеспечит основу для получения транша МВФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Проблема угольной отрасли: Зеленский созывает СНБО
Проблема угольной отрасли: Зеленский созывает СНБО
Нефьодов: Бюллетени не печатаются по тендеру
Нефьодов: Бюллетени не печатаются по тендеру
Саакашвили прибыл в Украину
Саакашвили прибыл в Украину
Бриджит Макрон прогулялась на велосипеде по французскому городку
Бриджит Макрон прогулялась на велосипеде по французскому городку
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь