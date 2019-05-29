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"Это очень модно": Лавров обвинил правительство Австрии в русофобии

"Это очень модно": Лавров обвинил правительство Австрии в русофобии
15:50 Сегодня Телеграф

Глава МИД РФ прокомментировал "аферу на Ибице" с участием "богатой россиянки" и экс-вице канцлера Австрии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что правительство Австрии, которое 27 мая парламент отправил в отставку, стал жертвой русофобии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское агентсво ТАСС.

Комментируя австрийскую "аферу на Ибице", Лавров сказал, что здесь "всем все понятно".

"Русофобия сейчас в моде, за нее можно получить какие-то позитивные дивиденды от "старших братьев", можно списывать все на русских по принципу highly likely, который объявила в свое время Тереза Мэй. Это очень модно", - заявил глава российского МИД.

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"Показательно, что свободные средства массовой информации на Западе, которые активно подхватили версию о русском происхождении этой девушки, впоследствии стали, правда, говорить "русскоговорящая" и регулярно напоминали об этом. Сейчас, когда выяснилось боснийское происхождения этой студентки, то об этом мало сообщают, если вообще сообщают", - добавил он.

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Напомним, обнародование видео привело к политическому кризису в Австрии. 19 мая было объявлено о проведении досрочных выборов в сентябре из-за распада правительственной коалиции. Точная дата выборов пока неизвестна.

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В понедельник австрийское издание Kronen Zeitung сообщило, что встреча вице-канцлера Австрии с "россиянкой" была инсценирована.

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Австрия, РФ, Сергей Лавров, МИД РФ.
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