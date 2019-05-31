Доклад ООН: к Ассанжу применялись пытки

Новости мира: В ООН доложили о систематических психологических пытках против основателя Wikileaks Ассанжа.

Медицинские эксперты зафиксировали применение к основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу «психологические пытки». Об этом заявил докладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер на выступлении в Женеве 31 мая.

Докладчик отметил, что к такому выводы медики пришли после посещения Ассанжа в тюрьме Великобритании 9 мая. По его словам, несколько лет Ассанж подвергался «жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство» видам наказания. Кроме этого, с 2010 года причастными к пыткам называются США, Великобритания, Швеция и Эквадор.

Ранее сообщалось, что британский суд отправил Дж.Ассанжа на 50 недель в тюрьму за нарушение условий освобождения под залог.

В апреле 2019 года власти Эквадора разрешили полиции зайти в посольство, где Дж.Ассанж прожил последние семь лет, и арестовать основателя Wikileaks.

В Швеции Дж.Ассанджа обвинили в изнасиловании в 2010 году, когда он посещал конференцию в Стокгольме. Сам Дж.Ассанж заявлял, что половой акт был по взаимному согласию. Также Дж.Ассанжа в Швеции обвиняли в незаконном принуждении и домогательстве, однако эти обвинения были сняты за истечением срока давности. Исковая давность по делу об изнасиловании истекает в августе 2020 года.