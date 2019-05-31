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Представитель Литвы в ЕП призвал пообещать Украине перспективу членства в ЕС

Представитель Литвы в ЕП призвал пообещать Украине перспективу членства в ЕС
19:38 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Фейсбук

Новости мира: Кубилюс призвал ЕС пообещать Украине перспективу членства в 2020 году.

Литовский депутат Андрюс Кубилюс, который с июля будет представлять Литву в Европарламенте, призвал в 2020 году принять декларацию с обещанием перспективы членства Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своем выступлении в литовском Сейме, видео которого в Facebook опубликовала депутат Анна Гопко.

Кубилюс, который является одним из промоутеров так называемого "плана Маршалла для Украины" и идеи предоставления Украине перспективы членства в ЕС в 2027 году, заявил, что видит возможность принятия в 2020 году декларации, в которой бы содержалось обещание Украины относительно ее перспективы членства.

"В 2020 году Германия примет председательство (в Евросоюзе. - Ред.)... И мы видим возможности, что во время немецкого председательства мы можем принять Берлинскую декларацию по примеру декларации в Салониках в 2003 году по интеграции Западных Балкан", - сказал Кубилюс.

В 2003 году на саммите в Салониках европейские лидеры одобрили декларацию, в которой зафиксировали перспективу членства Западных Балкан.

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Кубилюс считает, что в 2027 году, когда Литва во второй раз станет председательствующей в ЕС страной, возможно принятие решения о будущем членстве Украины, а также Грузии и Молдовы, в Европейском Союзе. По его словам, этому будет способствовать то, что до 2027 года в ЕС будет главенствовать ряд стран (Германия, Франция, Польша), которые заинтересованы в расширении ЕС.

"Будем амбициозными, будем реалистичными и делаем свою работу. Балтийские государства могут сыграть очень важную роль, будучи наиболее проевропейскими странами в Европе", - отметил он в своем выступлении.

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ЕС, Европарламент, Евроинтеграция, Литва, Андрюс Кубилюс.
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