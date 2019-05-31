ЕС ожидает от РФ освобождения украинских моряков

Новости Украины: ЕС ждет от РФ безотлагательного исполнения решения Международного трибунала по освобождению украинских моряков.

ЕС ожидает, что Россия безотлагательно исполнит решение Международного трибунала по морскому праву от 25 мая и освободит украинских военнопленных моряков.

Об этом в Twitter сообщила пресс-служба постоянного представительства ЕС при ОБСЕ.

"ЕС ожидает, что Россия вовремя выполнит приказ Международного трибунала по морскому праву от 25 мая по поводу инцидента, который произошел вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018 года, и освободит задержанных украинских военнослужащих и судна безусловно и без задержек", - говорится в сообщении.

Напоминаем, суд ООН по морскому праву 25 мая вынес решение относительно временных мер в иске Украины против РФ, которым обязал Россию немедленно отпустить и дать возможность вернуться в Украину 24 захваченным вблизи Керченского пролива морякам и 3 кораблям.

Россия заявила, что не признает правомочности этого приговора, и позиция Кремля относительно освобождения украинских моряков не изменилась.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что в случае невыполнения Россией решения Трибунала украинская сторона готова будет инициировать "гамбургские санкции".