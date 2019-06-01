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Нидерланды требуют объяснить заявления Малайзии о России и МН17

Нидерланды требуют объяснить заявления Малайзии о России и МН17
00:14 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Нидерланды ждут объяснений от Малайзии по скандальным заявлениям о России и МН17.

Правительство Нидерландов требует разъяснений относительно последних заявлений премьер-министра Малайзии Махатхира Мохаммада, который поставил под сомнение вину России в катастрофе MH17.

Об этом сообщает NOS.

"Правительство Нидерландов обратилось к Малайзии с просьбой разъяснить последние заявления премьер-министра Махатхира Мохаммада. На этой неделе в малайзийских СМИ он поставил под сомнение ответственность России за катастрофу MH17 ", - говорится в сообщении.

Напоминаем, премьер Малайзии заявил, что хочет видеть больше весомых доказательств против РФ по делу о сбивании пассажирского рейса МН17.

Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит вооруженными силами РФ на оккупированном Донбассе 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная совместная следственная группа сообщила, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в ответственности за катастрофу малайзийского пассажирского самолета рейса МН17.

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Нидерланды, Малайзия, МН17, Махатхир Мохаммад.
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