В Таллинне планируют назвать улицу в честь Бориса Немцова

Новости мира: В Таллине выступили с предложением назвать площадь в честь Бориса Немцова.

Фракция Партии реформ в городском собрании Таллинна выступила с предложением присвоить одной из улиц или площадей столицы Эстонии имя убитого оппозиционного российского политика Бориса Немцова.

Об этом сообщает Err.ee.

"Одну из улиц или площадей Таллинна в будущем могут назвать в честь российского политика Бориса Немцова, убитого в Москве четыре года назад. С таким предложением выступила оппозиционная фракция Партии реформ в Таллиннском городском собрании", - говорится в сообщении.

Как отметил член фракции Ээрик-Нийлес Кроос, Немцов был большим другом Эстонии. Представители Партии реформ считают, что его имя можно дать площади возле Музея марципана в Старом городе - недалеко от посольства России. При этом фракция предложила и другие варианты для рассмотрения.

Издание напоминает, что городские объекты, названные в честь Бориса Немцова, имеются в Киеве, Вашингтоне и Вильнюсе.

Оппозиционный политик Борис Немцов, который в свое время занимал пост вице-премьера РФ, был застрелен в Москве на мосту напротив Кремля в феврале 2015 года.