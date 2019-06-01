Северная Македония хочет стать пропагандистом европейской идеи на Балканах

Новости мира: Правительство Северной Македонии стремится стать важным партнером ЕС по решению важных проблем.

Начало переговоров о членстве Республики Северная Македония в ЕС станет дополнительным стимулом для этого государства в продвижении европейской идеи на Балканах.

Об этом сообщает “Нова Македонија” по итогам визита в Бельгию вице-премьера Бужара Османи и министра иностранных дел Николы Димитрова.

“Начало переговоров с Евросоюзом станет дополнительным стимулом для Северной Македонии продолжать играть роль главного пропагандиста европейской идеи на Балканах”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что переговоры о вступлении в ЕС будут содействовать стабилизации и процветанию всех стран региона Западных Балкан.

Османи подчеркнул намерениях правительства Северной Македонии стать важным партнером ЕС в решении современных проблем, включая строительство безопасной, стабильной и процветающей Европы.

Напоминаем, переговоры о членстве Северной Македонии в ЕС должны начаться уже в июне.