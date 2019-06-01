В правительство Польши планируются изменения из-за выборов Европарламента

Новости мира: Правительство Польши существенно изменится, в связи с выборами Европарламента.

Польское правительство ожидают существенные перемены из-за того, что нескольких министров были избраны в Европарламент.

О перестановках в правительстве будет объявлено на следующей неделе, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

Будущие перемены были предметом переговоров главы польского правительства Матеуша Моравецкого с президентом Анджеем Дудой.

“Изменения в правительстве будут иметь место на следующей неделе... Они будут весьма значительными из-за того, что многие получили мандаты депутатов Европарламента”, - сообщил по итогам переговоров пресс-секретарь президента Польши Блажей Спихальський.

По результатам выборов депутатами Европарламента стали вице-премьер Беата Шидло, глава МВД Йоахим Брудзинский, министр семьи, труда и социальной политики Элжбета Рафальская, министр образования Анна Залевская, министр по вопросам гуманитарной политики Беата Кемпа, а также секретарь правительства Йоанна Копцинская.