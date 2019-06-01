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Авария в Будапеште: украинский капитан отрицает нарушение правил

Авария в Будапеште: украинский капитан отрицает нарушение правил
07:44 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Задержанный в Будапеште украинский капитан теплохода Viking Sigyn отрицает нарушение правил.

Украинский капитан теплохода Viking Sigyn, столкнувшегося на Дунае с экскурсионным катером "Русалка", отрицает, что нарушил правила и это привело к катастрофе.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Hirado.hu.

"Полиция задержала его в четверг в связи с трагическим инцидентом с лодкой. Его защита обжаловала задержание, поскольку, по словам задержанного, он не нарушал правил и тем самым не совершил преступление", - сказал адвокат Балас Тот.

По словам адвоката, отношение к капитану как подозреваемого преждевременно и "не более чем одна из теорий", а экспертных оценок по поводу трагедии еще нет.

Авария теплохода в Будапеште: венгерская полиция задержала капитана-украинца

Как сообщалось, прогулочный теплоход "Русалка" затонул в среду вечером в нескольких метрах от опоры моста Маргит напротив здания парламента Венгрии. На борту лодки находились 35 человек - 33 корейских туриста и двое членов экипажа. Семь человек погибли, еще семерых удалось спасти, 21 человек считается пропавшим без вести.

По-прежнему официально не названы и причины аварии. Известно, что "Русалка" опрокинулась на бок через 7 секунд после столкновения и затонула. Венгерская полиция в четверг вечером арестовала гражданина Украины, капитана большого речного теплохода, с которым вечером 29 мая столкнулся прогулочный катер на Дунае в Будапеште.

В полиции сообщили, что расследование выявило доказательства, которые вызвали вопросы личной ответственности, потому капитана допросили, а потом решили взять под стражу.

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Венгрия, Дунай, Жертвы, Будапешт, Авария на Дунае, Viking Sigyn, Катер Русалка.
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